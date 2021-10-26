Индийский конкурент Tesla раскрыл амбициозные планы

Индийский автопроизводитель Mahindra & Mahindra надеется, что к 2030 году половину проданных им автомобилей будут составлять электрокары. Амбициозные планы компании по конкуренции с Tesla раскрыл гендиректор Аниш Шах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет CNBC.

Mahindra уже выпускает транспортные средства с электродвигателем, хотя рынок электромобилей в Индии только начинает формироваться. Крупнейший автопроизводитель страны Maruti Suzuki продает лишь автомобили с двигателем внутреннего сгорания из-за высоких затрат на обслуживание электрокаров. Шах считает, что распространение электромобилей обеспечат три фактора — субсидирование, повышение эффективности производства и развитие инфраструктуры, в частности, установка зарядных станций.

Стимулирование перехода на электромобили в виде субсидий или снижения налогов не сработает в Индии сразу, поскольку автомобилями владеет меньшая часть населения. Машина для индийца — предмет роскоши, заявил Шах. Тем не менее, в перспективе субсидирование поможет внедрению электрокаров, поскольку снизит стоимость владения таким автомобилем, уверен он.

В конце июля Tesla попросила индийское правительство облегчить импорт электромобилей. В компании предложили снизить федеральные таможенные пошлины на полностью собранные электромобили до 40 процентов. В августе министр по делам энергетики и тяжелой промышленности страны отверг идею американский компании, но пообещал заниматься внедрением электрокаров в стране.