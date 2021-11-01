Киев перешел в красную зону карантина из-за коронавируса

Украинская столица с 1 ноября оказалась в красной зоне карантина, в которой действуют самые строгие ограничения. Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение о переводе Киева в красную зону было принято комиссией после того, как с соответствующей просьбой к правительству обратилось руководство столицы. Мэр Киева Виталий Кличко тогда заявлял, что за неделю в городе ежедневно регистрируется более тысячи больных в сутки и более 30-50 летальных исходов, причем среди умерших немало молодых людей. Мэр добавил, что заняты почти 63% коек, 84% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке, в то же время койки с кислородом заполнены более чем на 66%, что является критерием для перехода в красную зону.

Красная зона карантина на Украине предполагает, что работать и посещать места массового скопления людей можно будет только вакцинированным или людям с отрицательным ПЦР-тестом. Это касается, в частности, заведений питания, гостиниц, учреждений социальной защиты, спортзалов, ТРЦ. То же касается общественного транспорта. В школах и вузах обучение переходит на дистанционный режим, а детским садам разрешается работать только при условии вакцинации всего персонала.