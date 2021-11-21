Названы три способа продлить жизнь

Доктор Дэвид Синклер рассказал, как можно снизить риск возрастных заболеваний и продлить жизнь. Об этом сообщает Daily Express, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По его словам, организму необходимо ежедневно получать витамин D, так как его уровень обратно пропорционален риску смерти. Витамин D вырабатывается при попадании прямых солнечных лучей на кожу, однако осенью и зимой мы его недополучаем. В это время необходимо восполнять витамин D в организме при помощи добавок.

Также Синклер посоветовал ежедневно принимать по 1000 мг антиоксиданта ресвератрола, который защищает от высокого давления, рака, диабета, ожирения и противостоит старению. Этот антиоксидант содержится в красном вине и ряде других продуктов.

Еще один совет для продления жизни — меньше есть сахар, так как он приводит к болезням сердечно-сосудистой системы и диабету.