«Игру в кальмара» сместили с первой строчки Netflix

Хоррор-сериал «Зов ада» сместил «Игру в кальмара» с первой строчки в списке самых просматриваемых проектов стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает The Guardian, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Зов ада» режиссера Ен Сан Хо возглавил топ более чем в 80 странах спустя 24 часа после премьеры. По сюжету сериала, монстры охотятся за грешниками, которые знают день и час своей смерти, и посылают их в ад.

Ранее южнокорейский сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание был признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз. Таким образом, шоу обошло американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа получил 82 миллиона просмотров.