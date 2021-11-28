Британские врачи усомнились в опасности штамма "омикрон"

Британские врачи усомнились в опасности нового штамма "омикрон". Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон приписал ему весьма опасные свойства. В частности, он заявил, что новый штамм может передаваться между вакцинированными людьми, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Сейчас в Великобритании известно о двух случаях заражения "омикроном".

Между тем, медики вовсе не разделяют тревоги премьера. Главврач Англии Крис Уитти заявил, что для страны гораздо большую опасность представляет штамм "дельта", сообщает Daily Telegraph. По его мнению, все и так прекрасно знали, что новые штаммы будут появляться, а давать какие-то заключения до завершения исследований "омикрона" не стоит.

Однако предпринятые властями меры по контролю на границе Уитти одобрил.

Профессор Оксфордского университета Джон Белл был еще более категоричен. Он подчеркнул, что привитым британцам вообще опасаться нечего, "омикрон" вызовет у них максимум насморк и головные были.

Белл считает, что "жить с "омикроном" можно", а число госпитализаций в стране существенно не вырастет.