Американская компания Johnson & Johnson начала разработку вакцины от омикрон-штамма коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, говорится в заявлении компании.

Отмечается, что компания в сотрудничестве с учеными из Южной Африки и по всему миру оценивает эффективность своей вакцины от COVID-19 против разных вариантов, включая «новый, быстро распространяющийся омикрон-штамм».

«Помимо этого, компания разрабатывает специальную вакцину против омикрон-варианта и по мере необходимости будет совершенствовать ее», — подчеркнули в компании.