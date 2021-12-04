В работе Instagram произошел сбой
Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в субботу у пользователей из России, а также Беларуси и Украины. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации сервиса, в 18:00 (GMT+4) число жалоб достигало 1 025. Отмечается, что 54% пожаловавшихся пользователей испытывают проблемы с приложением, у 25% есть проблемы с веб-сайтом, у 21% есть сложности с подключением к серверу.
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