Ученые выяснили пользу кофе для организма

Ученые из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов выяснили пользу кофе для организма. По их словам, его употребление снижает риск заболеваний печени и уменьшает риск смерти. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет издание The Mirror.

Исследователи проанализировали данные 95,5 тысяч человек из Биобанка Великобритании. Выяснилось, что риск хронических болезней печени снижается на 21 процент у тех, кто регулярно пьет кофе, при этом вероятность избежать смерти повышается на 40 процентов, а благодаря кавеолу и кафестолу, содержащимся в кофе, на 20 процентов уменьшается риск жирового гепатоза печени.

По словам автора исследования Оливера Кеннеди, это открытие важно для тех стран, где из-за низких доходов населения у людей почти нет возможностей на качественную медицинскую помощь.