Назван убивающий раковые клетки продукт

Куркума помогает снизить риск развития рака у человека и останавливает рост злокачественной опухоли. К такому выводу пришли медики Cancer Research UK, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Они заявили, что существует "суперпродукт", который прекрасно справляется с раковыми клетками. Дело в том, что в куркуме содержится вещество куркумин, которое способно уничтожать раковые клетки.

Куркума содержит большое количество антиоксидантов, из-за чего медики считают ее альтернативным средством для лечения рака. В странах, где эта специя очень популярна, онкология куда меньше распространена.

Также куркума уменьшает риск возникновения катаракты, глаукомы и макулодистрофии. К тому же она помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови.

Впрочем, ей все же не стоит злоупотреблять – это приводит к расстройству желудка, диарее и головокружению.