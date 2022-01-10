Уилл Смит получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Король Ричард»
Американский актер Уилл Смит получил «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме». Об этом организаторы премии сообщили в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Смит получил награду за роль в фильме «Король Ричард», который рассказывает об отце теннисисток Сирены и Винус Уильямс. Его соперником был британец Бенедикт Камбербэтч, сыгравший в фильме «Власть пса».
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