Уилл Смит получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Король Ричард»

Американский актер Уилл Смит получил «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме». Об этом организаторы премии сообщили в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Смит получил награду за роль в фильме «Король Ричард», который рассказывает об отце теннисисток Сирены и Винус Уильямс. Его соперником был британец Бенедикт Камбербэтч, сыгравший в фильме «Власть пса».