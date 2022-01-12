Хакеры научились обесточивать целый город

Хакеры с помощью специальной техники могут обесточить крупные сети и оставить без электричества и света целый город. Об этом сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Способ отключить энергоснабжение в масштабах целого города показали специалисты по безопасности фирмы Red Balloon. Эксперты с помощью диорамы города, макета электросетей и специального ПО смогли выключить электричество, обойдя стандартную защиту.

По словам эксперта Анга Цуя (Ang Cui), специалисты научились отключать крупные энергосетевые блоки с помощью сбоя в системе. Хакеры подключились к реле защиты электросети и обесточили оборудование, создав видимость перегрузки. В масштабах небольшого макета инженерам Red Balloon удалось спровоцировать сбой и пожар на энергостанции.

Проблема взлома оборудования была продемонстрирована на базе реле французского производителя Schneider Electric SE, в котором специалисты нашли уязвимость. Компания уже выпустила исправляющее ошибку обновление. Однако авторы отметили, что хакеры все равно могут изобрести способ устроить коллапс в целом городе, отключив все электросети.

В отчете Red Balloon говорится, что отключение электричества в городе даже на несколько минут может нанести серьезный урон экономике и безопасности граждан. В этой связи эксперты рекомендовали огораживать системы энергосетей от подключения к интернету.