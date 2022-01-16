Девушка Ди Каприо рассказала о самом худшем свидании с ним

Девушка актера Леонардо Ди Каприо, 23-летняя актриса Камила Морроне, рассказала, какое свидание с ним оказалось самым худшим в ее жизни, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По ее словам, однажды актер снял весь кинотеатр для того, чтобы вместе с ней посмотреть все фильмы из саги "Звездные войны". Причем во время сеансов Ди Каприо бегал по залу со световым мечом и делал вид, что борется со злодеями.

Об этой истории сегодня написали многие каналы, соцсети и даже СМИ, однако она оказалась фейком из сатирического Twitter Le Cinéphiles. При этом, как сообщало издание, пара рассталась, однако официального подтверждения этой информации не было.

Леонардо познакомился с Камилой на Каннском кинофестивале в 2017 году. Девушке тогда было всего 19 лет. Слухи об их романе стали появляться годом позже. А летом 2020 года появились первые подробности их отношений. Так, СМИ сообщали, что обычно Ди Каприо старается показывать свою независимость и много времени уделять друзьям, однако из-за пандемии он практически постоянно был с Камилой, но ему это нравилось.

Летом этого года пара провела вечеринку в честь дня рождения Морроне на 23-метровой яхте около Малибу.