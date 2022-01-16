Представлен новый электромобиль Tesla

Tesla представила новую версию своего популярного автомобиля Model S. Об этом сообщает издание Electrek, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Обновленная версия лифтбека была продемонстрирована на Тайване. Журналисты отметили, что впервые компания начинает продажу новых автомобилей за пределами США. Model S получил некоторые косметические нововведения. В частности, электрокар вышел с матричными фарами, которые представлены в последних модификациях Model 3 и Model Y.

Электромобиль также получил новый порт Combined Charging System (CCS) для зарядки аккумулятора. С номерного знака исчезла окантовка, что, по мнению авторов, упрощает внешний вид машины. Ожидается, что в ближайшее время Tesla запустит производство данной версии машины и заменит ей все ранее существующие модели.

По мнению специалистов, новая версия Tesla Model S практически в неизменном виде появится на рынке США. «Единственное изменение, которое может не попасть в североамериканскую версию, — это увеличенный зарядный порт для поддержки разъема CCS», — отметили журналисты.

Tesla Model S — пятидверный электромобиль, производство которого стартовало в 2012 году. Журналисты отметили, что дизайн лифтбека кардинально не менялся с момента выхода первого поколения.