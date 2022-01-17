Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными запусками
Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с осуществленными в понедельник ракетными запусками. Об этом сообщил журналистам японский министр обороны Нобуо Киси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы выразили протест по дипломатическим каналам. Подобные пуски идут вразрез с резолюциями Совбеза ООН, а также несут в себе угрозу безопасности нашей страны и региона", - сказал он.
По данным Минобороны Японии, КНДР в понедельник осуществила запуск двух баллистических ракет, которые упали в Японское море недалеко от восточного побережья Корейского полуострова. По предварительным оценкам, они пролетели расстояние около 300 км.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Рамиль Гасымов и Инара Бабаева оказались в Париже XIX века, или Как разрушились мечты о счастье (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО)