Генсек ООН назвал ситуацию в мире более опасной, чем в холодную войну
Мир находится в опасной ситуации, более хаотичной и непредсказуемой, чем в годы холодной войны. Соответствующее заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
По его словам, холодная война велась между двумя блоками, у каждого были свои союзы, существовали четкие правила и механизмы предотвращения межблоковых конфликтов.
Из-за своей предсказуемости холодная война никогда не перерастала в прямое боестолкновение между блоками.
"То, что мы наблюдаем сейчас, - нечто гораздо более хаотичное и менее предсказуемое, у нас нет инструментов для работы с кризисами. Так что мы, без сомнения, в очень опасной ситуации", - отметил Гутерреш.
Он также отметил, что количество ядерных боеголовок в мире достигло 13 тысяч, что совершенно неприемлемо.