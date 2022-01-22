Генсек ООН назвал ситуацию в мире более опасной, чем в холодную войну

Мир находится в опасной ситуации, более хаотичной и непредсказуемой, чем в годы холодной войны. Соответствующее заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По его словам, холодная война велась между двумя блоками, у каждого были свои союзы, существовали четкие правила и механизмы предотвращения межблоковых конфликтов.

Из-за своей предсказуемости холодная война никогда не перерастала в прямое боестолкновение между блоками.

"То, что мы наблюдаем сейчас, - нечто гораздо более хаотичное и менее предсказуемое, у нас нет инструментов для работы с кризисами. Так что мы, без сомнения, в очень опасной ситуации", - отметил Гутерреш.

Он также отметил, что количество ядерных боеголовок в мире достигло 13 тысяч, что совершенно неприемлемо.