В Мексике задержали одного из главарей наркокартеля "Новое поколение Халиско"

Мексиканские военные задержали в штате Халиско на западе страны одного из главарей наркокартеля "Новое поколение Халиско". Особо опасный преступник по кличке Дон Карлос был схвачен в городе Пуэрто-Вальярта на тихоокеанском побережье, сообщила в субботу на своем сайте газета El Universal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В поимке приняли участие более ста военнослужащих, а также сотрудники прокуратуры. Поддержку с воздуха им оказывали два вертолета с вооружением. Сведений о пострадавших в ходе оперативного мероприятия не поступало.

По данным властей, Дон Карлос отвечал за обеспечение ячеек наркокартеля огнестрельным оружием и автомобилями. Задержанный был доставлен в Мехико, ожидается, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.