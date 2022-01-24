Ученые впервые построили полноценную модель живой клетки

В мире 24 января 2022 08:54 (UTC+04:00)
Ученые впервые построили полноценную модель живой клетки

Американские биоинженеры из Института Крейга Вентера и Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейне вместе с германскими коллегами сделали очередной важный шаг в постижении тайны жизни, создав детальную компьютерную симуляцию своего новейшего минималистского микроба. Статья об этом опубликована в журнале Cell, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

«Мы разработали трехмерную, полноценную кинетическую модель живой минимальной клетки, которая полностью имитирует процессы, протекающие в реальной клетке, — заявила Зайда Лютей-Шультен, химик из Университета штата Иллинойс. — Наша модель открывает окно во внутреннюю работу клетки, показывая, как все ее компоненты взаимодействуют и изменяются в ответ на внутренние и внешние стимулы. Эта модель — и другие, более сложные модели — помогут нам лучше понять фундаментальные принципы жизни». Лютей-Шультен возглавляла группу исследователей, анализировавших разнообразные генетические, метаболические и структурные изменения, происходящие в размножающейся культуре синтетических бактерий, обозначаемых как JCVI-syn3A.

Моделирование работы простейших организмов естественного происхождения, таких как различные виды микоплазмы или весьма распространенный микроб Escherichia coli, по-прежнему требует существенных упрощений для симуляции работы их многочисленных подсистем. Собрать воедино полный набор подробных описаний всего организма, начиная от генов и заканчивая набором питательных веществ, до сих пор не удается даже для этих сравнительно простых бактерий. Однако в начале 2000-х годов исследователи из Института Крейга Вентера, удалив максимальное количество генов из Mycoplasma mycoides — мелких бактерий рода Mycoplasma, — получили упрощенную синтетическую форма жизни, находящуюся на грани выживания, но все же способную к питанию и размножению. Эта форма, обозначаемая как JCVI-syn1.0, вскоре была заменена еще более простой JCVI-syn3.0. Эта обновленная версия содержала всего 531 тысячу пар оснований, разделенных на 473 гена. Поскольку все ее потребности в питательных веществах обеспечивались лабораторией, ее «голому» геному оставалось лишь заботиться о репликации и росте — и ни о чем более. Тем не менее, JCVI-syn3.0 оказалась не совсем стабильной, и несколько генов позже были все же вставлены обратно, в результате чего и появилась последняя версия минимальной клетки JCVI-syn3A.

Ее создатели имеют четкое представление о том, какие гены содержит их синтетическая клетка, хотя все еще пытаются разобраться, за что именно отвечает каждый из них, и в этом им и должна помочь новая компьютерная модель. Теперь, когда появилась проверенная симуляция для моделирования роста и развития JCVI-syn3A, исследователи могут снова усложнить ее, чтобы выяснить, как различные гены влияют на те или иные функции клетки.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Украина заинтересована в участии азербайджанских компаний в строительстве промпарков
Украина заинтересована в участии азербайджанских компаний в строительстве промпарков
В Турции растет число компаний с азербайджанским капиталом
В Турции растет число компаний с азербайджанским капиталом
Грузия сократила импорт медной руды из Азербайджана более чем наполовину
Грузия сократила импорт медной руды из Азербайджана более чем наполовину
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Украина заинтересована в участии азербайджанских компаний в строительстве промпарков Экономика 10:17
Турция увеличила экспорт цемента и стеклокерамики в Азербайджан почти на треть Турция 10:01
Госагентство Азербайджана по ОМС объявило тендер Финансы 09:57
Туркменистан стал основным экспортером нефти и нефтепродуктов в Грузию в 2021 г. Грузия 09:52
Казахстанский НПЗ объявил тендер на закупку сварочных электродов Тендеры 09:45
"Приди, надежда!" – артистический стиль Фариды Мамедовой и Юлии Керимовой Культура 09:43
Нефть дорожает на высоком спросе Энергетика 09:35
Армянские СМИ назвали вероятных кандидатов в президенты страны Армения 09:34
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 января Финансы 09:33
Граждане Ирана увеличили покупку недвижимости в Турции Турция 09:17
Турецкий экспорт автомобилей в Азербайджан вырос по итогам 2021 г. Турция 09:16
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия - TRACECA (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО) Транспорт 09:16
В Турции растет число компаний с азербайджанским капиталом Турция 09:06
Ученые впервые построили полноценную модель живой клетки В мире 08:54
В Windows 11 появится новый «Диспетчер задач» В мире 08:26
2021 год был успешным с точки зрения усиления социальной защиты граждан Азербайджана Политика 08:00
Вспышка COVID-19 в Пекине ухудшила эпидемическую ситуацию в некоторых регионах КНР Другие страны 07:40
Отправился в путь первый автобус рейса Баку-Шуша-Баку (ФОТО) Общество 07:13
Запуск автобусных рейсов на освобожденные земли Азербайджана сыграет важную роль в интеграции этих территорий - госслужба Общество 07:05
11 340 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 06:31
Хуситы запустили баллистическую ракету по cаудовскому городу Джизан Арабские страны 05:58
Дорога, соединяющая Анкару и Стамбул, закрылась из-за снежной погоды Турция 05:33
Пентагон представил план размещения до 5 тысяч военных США в Восточной Европе и Прибалтике США 05:11
Названы пять симптомов омикрона у вакцинированных от COVID-19 В мире 04:40
В парламенте Италии начинаются выборы президента страны Европа 04:06
ВМС США задержали следовавшее из Ирана судно с компонентами взрывчатки США 03:33
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли не менее четырех человек США 02:59
В ВОЗ допустили скорое окончание пандемии коронавируса В мире 02:26
В Азербайджане разработан модульный проект системы управления пограничными рисками Экономика 01:50
По рисковым операциям в бюджет уплачено до 11 млн манатов - Сафар Мехтиев Финансы 01:34
По товарной номенклатуре ВЭД в систему занесены 44 новых профиля риска - ГТК Азербайджана Экономика 01:10
В Азербайджане запускаются регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории Общество 00:35
Грузия сократила импорт медной руды из Азербайджана более чем наполовину Грузия 00:01
Европа в январе получит рекордные объемы импорта сжиженного природного газа Европа 23 января 23:37
В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа Европа 23 января 23:05
Названы лидеры авиарынка Грузии в 2021 году Грузия 23 января 22:47
Полномочия президента Армении будет исполнять спикер НС Армения 23 января 22:30
Узбекистан увеличил импорт черных металлов более чем на 20% Узбекистан 23 января 22:23
Иран вернул право голоса в Генассамблее ООН Политика 23 января 22:05
Делегация пакистанских бизнесменов посетит Азербайджан (ФОТО) Экономика 23 января 21:47
Доходы Грузии от туризма выросли более чем вдвое - Galt & Taggart Грузия 23 января 21:38
Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС В мире 23 января 21:19
В ВОЗ не исключили появления более заразных, чем "омикрон", штаммов коронавируса В мире 23 января 20:53
Министр дорог и градостроительства Ирана совершит визит в Азербайджан Политика 23 января 20:32
Президент Армении подал в отставку Армения 23 января 20:10
Кабмин Израиля утвердил госкомиссию по расследованию закупок субмарин в Германии Израиль 23 января 20:04
Спортсмены из США не будут брать свои телефоны на Олимпиаду в Пекине США 23 января 19:45
В одном из районов Пекина протестируют на COVID-19 два миллиона человек Другие страны 23 января 19:26
Будут приняты меры против незаконных парковок в Баку Общество 23 января 19:11
Суд Египта приговорил девять человек к пожизненному заключению за связи с ИГ Арабские страны 23 января 19:07
Ученые объяснили принцип проникновения омикрона в клетки человека В мире 23 января 18:45
Граждане Казахстана в 2021 г. приобрели в Турции более 2 тыс. объектов недвижимости Турция 23 января 18:22
На акции протеста в Брюсселе произошли столкновения демонстрантов с полицией Европа 23 января 18:22
Экспорт турецких фисташек в 2021 году достиг почти $210 млн Турция 23 января 18:01
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 23 января 17:52
В Азербайджане выявлены еще 1 697 случаев заражения коронавирусом, вылечились 526 человек Общество 23 января 17:46
Михаил Гусман отмечает день рождения Россия 23 января 17:24
Французский военнослужащий при обстреле военной базы погиб в Мали Другие страны 23 января 17:21
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) Интервью 23 января 17:06
Французский путешественник погиб при попытке пересечь Атлантику на лодке Европа 23 января 16:51
72 заразившихся коронавирусом выявлены среди прибывших на Олимпиаду в Пекине Другие страны 23 января 16:35
Сильвио Берлускони попал в больницу Европа 23 января 16:24
В Камеруне при пожаре в ночном клубе погибли 16 человек Другие страны 23 января 16:08
ВМС США утверждают, что задержали шедшее из Ирана судно с грузом для хуситов США 23 января 15:48
Заключен первый контракт на поставки БПЛА Bayraktar Akinci Турция 23 января 15:29
Китай провел десятое испытание ракеты-носителя "Тяньсин" Другие страны 23 января 15:25
В «красной зоне» остается большинство регионов Казахстана Казахстан 23 января 15:12
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Азербайджан 23 января 14:59
В Иране за сутки от коронавируса скончались 28 человек Общество 23 января 14:54
Япония и США провели совместные учения с участием атомных авианосцев США 23 января 14:37
Туркменистан обладает большим потенциалом в сфере импортозамещения – ЕБРР Бизнес 23 января 14:20
Умер актер Расми Джабраилов Культура 23 января 14:17
Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе Спорт 23 января 14:12
В двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо произошла стрельба Другие страны 23 января 13:55
Названы самые распространенные симптомы омикрона у детей В мире 23 января 13:38
В ОАЭ запретили запускать беспилотники после атак йеменских хуситов Арабские страны 23 января 13:20
В России выявили 63 205 случаев заражения коронавирусом за сутк Россия 23 января 13:03
Завтра в Агдам будут организованы два автобусных рейса - билеты уже в продаже Общество 23 января 12:59
Иракские силовики начали масштабную операцию против боевиков ИГ Арабские страны 23 января 12:47
Босфорский пролив временно закрыли в обоих направлениях Турция 23 января 12:34
Олимпийские деревни Игр 2022 в Пекине приступили к работе Спорт 23 января 12:14
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 23 января 11:53
Суммарные активы микрокредитных организаций Узбекистана за год выросли более чем на 40% Узбекистан 23 января 11:51
Произошел пожар в Балакянском районе, есть погибший Происшествия 23 января 11:27
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 349 млн В мире 23 января 11:20
В Грузии выявлено 9 696 новых случаев коронавируса Грузия 23 января 11:08
Автобус сорвался в пропасть в Стамбуле, есть погибшие Турция 23 января 11:04
Продолжаются учебные сборы военнообязанных - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Общество 23 января 10:46
Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open Спорт 23 января 10:38
В Черном море на борту танкера с 700 тоннами мазута произошел пожар Другие страны 23 января 10:21
Безос пустил три миллиарда долларов на поиски бессмертия В мире 23 января 10:05
Врач назвал самый распространенный симптом омикрона В мире 23 января 09:48
Премьер Новой Зеландии отменила свадьбу из-за COVID-ограничений Другие страны 23 января 09:35
Правительство Южной Кореи погасило задолженность Ирана перед ООН Политика 23 января 09:21
Россия в работе с азербайджанскими партнерами будет внедрять цифровые технологии - минэкономики ИКТ 23 января 08:58
В ДТП с участием автобуса в Турции пострадали 30 человек Турция 23 января 08:50
Китай отгрузил 1,9 млн. баррелей иранской нефти в декабре 2021 года Иран 23 января 08:39
Байден обсудил ситуацию вокруг Украины и переговоры с Россией со своими помощниками США 23 января 08:26
Аналитики спрогнозировали последствия роста нефти до $150 за баррель В мире 23 января 08:11
За сутки в Казахстане выявлено свыше 14 тыс. заболевших коронавирусом Казахстан 23 января 07:59
Все новости