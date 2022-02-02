Генсек ОДКБ выступит 16 февраля перед Совбезом ООН

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась выступит 16 февраля перед Советом Безопасности ООН по теме обеспечения международного мира и безопасности, расскажет, в частности, об усилиях ОДКБ по стабилизации ситуации в Казахстане. Об этом сообщил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совбезе всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"16 февраля пройдут обсуждения о сотрудничестве между ООН и субрегиональными организациями, в нашем случае это Организация Договора о коллективной безопасности, по поддержанию международного мира и безопасности, - сказал он. - Мы считаем важным информировать наших коллег о деятельности ОДКБ, о коллективных усилиях организации по стабилизации ситуации в Казахстане и в Центральной Азии в целом, заслушать брифинг генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася".

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность выступить перед Советом Безопасности по этому вопросу повестки", - отметил Небензя.