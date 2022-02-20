У Елизаветы II обнаружен коронавирус

У королевы Елизаветы II выявлен коронавирус. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что королева испытывает легкие симптомы, похожие на простуду. Она продолжит выполнять легкие обязанности.

Ранее инфекция была подтверждена у ее сына, принца Чарльза. Газета The Sun писала, что он контактировал с Елизаветой II.