Стоимость нефти достигла уровня сентября 2014 года

В мире 22 февраля 2022 06:33 (UTC+04:00)
Стоимость нефти достигла уровня сентября 2014 года

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые достигла уровня сентября 2014 года, превысив 97 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

По состоянию на 04:38 по московскому времени стоимость Brent росла на 2,34 процента, торгуясь на уровне 97,62 доллара за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 97 долларов за баррель в сентябре 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 3,41 процента, до 93,29 доллара за баррель.

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