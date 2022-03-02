ExxonMobil решила выйти из проекта "Сахалин-1"

Американская компания ExxonMobil, оператор проекта "Сахалин-1", выходит из него, отказываясь инвестировать в Россию, говорится в сообщении компании, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта "Сахалин-1", - говорится в сообщении.

Американская компания подчеркивает, что ее роль оператора выходит на рамки инвестиций в акционерный капитал.

"Процесс прекращения операций необходимо будет тщательно контролировать и тесно координировать с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасное выполнение", - говорится в сообщении.

В проекте "Сахалин-1" участвуют: "Роснефть" - доля 20%, ExxonMobil (США) - доля 30%, SODECO (Япония) - доля 30%, ONGC (Индия) - доля 20%. Ресурсная база месторождений проекта "Сахалин-1" и проекта "Северная оконечность Чайво" составляет 350 млрд кубометров газа.