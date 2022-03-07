Автогигант признался в фальсификации данных об уровне выбросов

Toyota призналась в фальсификации данных об уровне выбросов. Грузовики и автобусы Toyota Motor оказались вреднее, чем заявлено, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

«Дочка» корпорации Toyota — компания Hino Motors — призналась в фальсификации данных об уровне выбросов. Один из крупнейших производителей грузовиков в Японии заявил о многолетних манипуляциях с выхлопными системами на двигателях нескольких типов. По оценке Hino Motors, проблема касается по меньшей мере 115 тысяч машин, реализованных на внутреннем рынке с 2016 года — это средние и тяжелые грузовики Hino, а также автобусы Toyota и Isuzu.

Занижение показателей вредных выбросов в Японии удалось обнаружить после того, как в 2018 году у Hino возникли проблемы с сертификацией грузовиков для рынка США.

Руководство Hino выяснило, что испытания на экологическую чистоту двигателей проводили прямо на заводе, где эти самые двигатели собирали. Мотористы меняли детали выхлопной системы до тех пор, пока не получали желаемые результаты. Подтверждено, что таким нехитрым способом тесты прошли грузовые дизели A05C, A09C и E13C рабочим объёмом 5,1, 8,9 и 12,9 литра соответственно. Обманывать экологов в Hino начали ещё в 2016 году.

Представители Hino отметили, что махинации с выхлопом не влияют на безопасность транспортных средств. Японские власти заявили, что Hino «злоупотребляет доверием покупателей автомобилей и подрывает самые основы системы сертификации».