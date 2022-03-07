Цена нефти Brent превысила $128 за баррель впервые с марта 2012 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 9,03%, до $128,78 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 03:21 мск, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
По состоянию на 02:02 мск стоимость Brent превысила $139 за баррель, росла до $139,1 за баррель (+ 17,8%).
В последний раз стоимость Brent превышала $128 за баррель в марте 2012 года.
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI на 03:18 мск росла на 8,73%, до $125,78 за баррель.
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