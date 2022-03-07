Гендиректор МАГАТЭ призвал не допустить катастрофы на ядерных объектах Украины

Сторонам следует предпринять усилия, чтобы не допустить катастрофы на атомных электростанциях на Украине, заявил в понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я еще раз призываю и хочу, чтобы все это услышали: нам нужно избежать несчастных случаев на ядерных объектах на Украине", - приводят СМИ слова Гросси, сказанные на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

"В данном случае, если произойдет несчастье, то это будет не из-за цунами, спровоцированного природой (как это было на АЭС "Фукусима"). В нашем случае причиной катастрофы будет неспособность людей к действиям... Мы не должны допустить это", - добавил глава МАГАТЭ.