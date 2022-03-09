"Бавария" вышла в четвертьфинал ЛЧ, обыграв "Зальцбург"

«Бавария» разгромила «Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 7:1, передает Trend со ссылкой на Матч.

Немецкий клуб уже к 23-й минуте вел в три мяча. Все три гола забил Роберт Левандовский — это самый быстрый хет-трик в истории турнира. При этом форвард возглавил список бомбардиров ЛЧ с 12 голами в активе. До перерыва забил Серж Гнабри.

Во втором тайме дважды забил Томас Мюллер. Гости отыграли один мяч после гола в исполнении Маурица Кьергора. В концовке матча отличился Лерой Сане.

«Бавария» по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал турнира.