"Бавария" вышла в четвертьфинал ЛЧ, обыграв "Зальцбург"
«Бавария» разгромила «Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 7:1, передает Trend со ссылкой на Матч.
Немецкий клуб уже к 23-й минуте вел в три мяча. Все три гола забил Роберт Левандовский — это самый быстрый хет-трик в истории турнира. При этом форвард возглавил список бомбардиров ЛЧ с 12 голами в активе. До перерыва забил Серж Гнабри.
Во втором тайме дважды забил Томас Мюллер. Гости отыграли один мяч после гола в исполнении Маурица Кьергора. В концовке матча отличился Лерой Сане.
«Бавария» по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал турнира.
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