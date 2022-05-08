МИД Франции осудил атаку экстремистов на Синае

Министерство иностранных дел Франции осудило нападение экстремистов на египетских военнослужащих, охранявших объект у Суэцкого канала. Соответствующее коммюнике пресс-служба МИД распространила в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решительно осуждаем осуществленный 7 мая на Синае теракт, в ходе которого погибли 11 египетских военных. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

По информации ВС Египта, в субботу группа экстремистов атаковала водонапорную станцию к востоку от Суэцкого канала. Охранявшие объект военнослужащие вступили с ними в бой и отразили нападение, в результате которого погибли офицер и 10 солдат. Еще пять человек получили ранения. Армия начала преследование боевиков, окружив их в одном из районов Синайского полуострова. Вслед за этой вылазкой, которая стала крупнейшей за последние годы, были значительно усилены меры безопасности на прилегающей к Суэцкому каналу территории.