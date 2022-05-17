В результате ДТП с автобусом на западе Индонезии погибли не менее 15 человек

БАКУ /Trend/ - Пятнадцать человек погибли и 16 получили ранения в результате автобусной аварии в провинции Восточная Ява на западе Индонезии в понедельник, передает Trend со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По словам начальника оперативного отдела поисково-спасательного управления провинции, Инцидент произошел на платной дороге в районе Моджокерто.

"Автобус врезался в столб с информационным табло, расположенный на обочине дороги. Вероятно причиной аварии стала потеря управления автобусом из-за переутомления водителя", - сказал чиновник.

Полиция начала расследование для установления точной причины инцидента.

Как сообщили "Синьхуа", в соответствующих отделениях больниц находятся не менее 15 тел, еще 16 человек с полученными в результате ДТП повреждениями различной степени тяжести проходят лечение.