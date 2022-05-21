В ВОЗ допустили рост заболеваемости оспой обезьян в летний период

Заболеваемость оспой обезьян может вырасти летом из-за проведения массовых мероприятий, считает директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы приближаемся к летнему периоду в Европе, который сопровождается массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками. Я обеспокоен тем, что распространение вируса может ускориться", - приводят европейские СМИ слова Клюге.

Он сообщил, что как минимум восемь стран европейского региона сообщили о выявленных случаях оспы обезьяны в последние несколько дней. За пределами Европы вирус зафиксирован в Австралии, Канаде и США.

На этой неделе в Европе выявили более 100 случаев заболевания оспой обезьян. В ФРГ власти заявили, что нынешняя вспышка уже может считаться крупнейшей из имевших когда-либо место в европейском регионе.