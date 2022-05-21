В Австралии началось голосование на всеобщих федеральных выборах

Голосование на выборах в федеральный парламент началось в субботу в Австралии. Первые избирательные участки открылись на восточном побережье страны в 08:00 утра местного времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали ТАСС в австралийской избирательной комиссии (Australian Electoral Commission, AEC), отдать свой голос в ходе этих выборов смогут 17 млн совершеннолетних жителей страны, которым предстоит выбрать 151 депутата в Палату представителей и 40 из 76 сенаторов (каждые три года обновляется половина состава Сената).