Леклер стал победителем квалификации Гран-при Испании "Формулы-1"

Пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер в субботу занял первое место в квалификации шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Леклер проехал лучший круг за 1 минуту 18,750 секунды. Вторым стал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен (отставание - 0,323 секунды). Тройку лучших замкнул испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс - младший (+0,416). Леклер выиграл четвертый поул в текущем сезоне.

Немец Мик Шумахер, выступающий за команду "Хаас", впервые в карьере вышел в третий сегмент квалификации, где показал 10-й результат (+1,618).

Гонка Гран-при Испании пройдет в воскресенье, начало - 17:00 (GMT+4).