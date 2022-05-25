Назван самая продаваемая марка смартфонов в Европе

Аналитики компании Canalys выяснили, что европейцы в основном покупают смартфоны марок Samsung, Apple и Xiaomi – компании заняли 76% рынка. Статистика за первый квартал 2022 года была опубликована на их официальном сайте, сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru.

Лидером рынка названа Samsung – компания продала 14,6 млн смартфонов. Второе место заняла Apple, продав 8,9 млн гаджетов. Xiaomi попала на третье место, продав 8,2 млн смартфонов. Также в пятерку самых продаваемых марок вошли Realme и Oppo.

Всего за первый квартал 2022 года в Европе было реализовано 41,7 млн смартфонов против 46,4 млн за этот же период прошлого года.