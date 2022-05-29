Голкипер «Реала» Куртуа установил рекорд Лиги чемпионов по сэйвам

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа установил рекорд Лиги чемпионов по количеству сэйвов за весь турнир, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоялся 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс», мадридский клуб со счетом 1:0 обыграл «Ливерпуль». В этом поединке вратарь победившей команды отразил девять ударов по своим воротам.

Всего за весь розыгрыш Лиги чемпионов в этом сезоне Куртуа спасал свои ворота 59 раз - это новый рекорд как минимум с сезона-2003/04, когда соответствующую статистику начали фиксировать.

Куртуа был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.