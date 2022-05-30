Президент Украины уволил главу СБУ по Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины по Харьковской области.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Укринформ, Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Я приехал. Разобрался. Уволил главу СБУ области. За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", - сказал Зеленский.

Глава государства заверил, что Украина обязательно освободит всю территорию. И на этот результат должен работать каждый в должностях как на местном уровне, так и на государственном.