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Президент Украины уволил главу СБУ по Харьковской области

В мире Материалы 30 мая 2022 02:10
Президент Украины уволил главу СБУ по Харьковской области

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины по Харьковской области.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Укринформ, Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Я приехал. Разобрался. Уволил главу СБУ области. За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", - сказал Зеленский.

Глава государства заверил, что Украина обязательно освободит всю территорию. И на этот результат должен работать каждый в должностях как на местном уровне, так и на государственном.

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