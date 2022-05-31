"Ливерпуль" потребовал извинений от министра спорта Франции после финала Лиги чемпионов

Руководство английского "Ливерпуля" потребовало от министра спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Франции Амели Удеа-Кастера принести извинения за высказывания в адрес британских болельщиков после финала Лиги чемпионов по футболу. Об этом заявил во вторник исполнительный директор "Ливерпуля" Билли Хоган, которого цитирует Sky Sports, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник Удеа-Кастера в эфире радио RTL возложила ответственность за беспорядки перед финальным матчем Лиги чемпионов на британскую сторону, отметив, в частности, плохую организацию работы с болельщиками. Министр привела данные МВД, согласно которым 30-40 тыс. британских болельщиков пришли к "Стад де Франс" без билетов или с поддельными билетами.

"Мы были удивлены услышать такие комментарии в ситуации, когда не было времени понять, что произошло, - сказал Хоган. - На тот момент не было проведено независимого расследования, чтобы установить все факты. И делать выводы до окончания этого расследования совершенно недопустимо. Наши болельщики получили информацию от УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], что они могут спокойно отправляться на стадион, что они и сделали, они прибыли на арену вовремя. Но уже по их прибытии на стадион начались проблемы".

"Мы сначала не поверили, когда услышали эти комментарии, - отметил Хоган. - Председатель совета директоров "Ливерпуля" Том Вернер отправил письмо министру спорта Франции, в котором выразил нашу позицию и потребовал принести извинения нашим болельщикам".