В результате урагана «Агата» в Мексике 9 человек погибли, четверо пропали без вести

БАКУ /Trend/ - В результате урагана «Агата» в Мексике погибли девять человек, хотя ранее сообщалось об 11 погибших, передает Trend со ссылкой на Reuters.

Еще четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщили местным СМИ представители властей.

"Агата" обрушилась на южное побережье Мексики в понедельник днем. Скорость ветра в пляжном городке Пуэрто-Анхель на побережье Тихого океана достигала 105 миль в час (169 км в час). По мере движения циклона вглубь материка порывы ветра ослабли.

Ранее, губернатор мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат, приводя предварительные данные в среду утром, заявил, что в результате стихии 11 человек погибли и 33 пропали.

Позднее власти штата заявили, что многие из пропавших без вести были найдены после того, как была восстановлена ​​связь с отдаленными населенными пунктами Оахаки.