Хорватия обыграла Францию и поднялась на второе место в группе А1 Лиги наций

На стадионе «Стад де Франс» в Париже завершилась встреча четвертого тура Лиги наций, в которой сборная Франции принимала национальную команду Хорватии. Со счетом 1:0 победу одержали хорватские футболисты, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Счет был открыт в самом начале матча. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич забил мяч, реализовав 11-метровый удар.

Таким образом, сборная Хорватии располагается на второй строчке в группе 1 Лиги А, набрав за четыре матча семь очков. Франция замыкает таблицу, имея в своем активе лишь два балла. Возглавляет таблицу сборная Дании, заработавшая за четыре игры девять очков. На третьей позиции находится сборная Австрии, которой удалось набрать четыре очка.