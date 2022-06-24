Роналду может перейти в "Баварию" в случае ухода Левандовского

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", может заменить польского форварда Роберта Левандовского в германской "Баварии" в случае его ухода из команды в летнее трансферное окно. Об этом в четверг сообщает испанская газета As, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, Роналду потерял надежду на то, что "Манчестер Юнайтед" сможет претендовать на титулы в следующем сезоне. При этом отмечается, что окружение португальца знает о заинтересованности "Баварии" и хорошо смотрит на подобный трансфер.

Контракт Левандовского с "Баварией" истекает летом 2023 года. 30 мая футболист заявил о намерении покинуть команду, отметив, что время его пребывания в клубе подошло к концу. В апреле германский журнал Kicker сообщал, что "Бавария" готова отпустить польского нападающего за €40 млн.