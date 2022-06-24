В мире выявили более 3,2 тыс. подтвержденных случаев заражения оспой обезьян

Более 3,2 тыс. подтвержденных случаев заражения оспой обезьян выявлено в 48 странах мира с начала 2022 года. Об этом заявил в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он выступил на заседании собравшегося в Женеве комитета ВОЗ, которому предстоит определить, является ли нынешняя вспышка оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего шесть недель назад ВОЗ получила уведомление о кластере из трех случаев оспы обезьян среди людей, которые не совершали поездок за пределы Великобритании. С тех пор в ВОЗ поступили сообщения из 48 стран, включая Нигерию, о более чем 3,2 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян и об одной смерти", - сказал гендиректор организации.

По его словам, масштабы передачи вируса от человека к человеку, "скорее всего, недооценены". Гебрейесус напомнил, что с начала нынешнего года из Африки пришли сообщения о почти 1,5 тыс. неподтвержденных случаев заражения оспой обезьян и о примерно 70 смертях. В основном речь идет о Демократической Республике Конго (ДРК).