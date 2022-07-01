В Японии предупредили о приближении тайфуна "Аэрэ" к южной части страны

Тайфун "Аэрэ", который образовался в Тихом океане, приближается к юго-западным районам Японии. Об этом сообщило в пятницу метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сейчас он находится в Филиппинском море, скорость ветра в центральной части тайфуна составляет 18 м/с с порывами до 25 м/с.

Отмечается, что 3 июля тайфун достигнет южного японского острова Окинава. После этого он может продолжить движение в северо-западном направлении и пройти через юго-западный остров Кюсю и другие регионы Японии.

В связи с этим метеорологи предупреждают о вероятности сильных дождей, порывистом ветре и образовании штормовых волн в указанных районах страны.