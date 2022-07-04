Футболист «Барселоны» Пике и певица Шакира готовятся судиться друг с другом

Футболист «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира готовы к борьбе друг с другом в суде из-за выбора опекуна их общих детей. Об этом сообщает Marca, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Колумбийская певица после расставания с защитником «Барселоны» намерена увезти двух их общих сыновей в Майами, где проживают ее братья, а футболист намерен помешать этому.

Напомним, что Шакира и защитник «Барселоны» Жерар Пике объявили о своем расставании в прошлом месяце. У супругов двое сыновей – 10-летний Милан и 8-летний Саша.

Футболист и певица встретились, чтобы обсудить опеку над их общими детьми. Пике не согласен с тем, что Шакира планирует увезти детей в Америку. После этого девушка пришла в ярость и пригрозила раскрыть секреты экс-партнера.