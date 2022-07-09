Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки Гран-при Австрии "Формулы-1"

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен в субботу занял первое место в спринтерской гонке 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австрии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял пилот команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако, третьим стал партнер Леклера по команде испанец Карлос Сайнс - младший.

Очки в спринте начисляются первым восьми пилотам по итогам гонки. Победитель зарабатывает восемь баллов, финишировавший восьмым - один. В воскресной гонке пилоты будут стартовать в том порядке, в котором финишировали в спринте.