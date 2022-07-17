"Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с "Аяксом" о переходе футболиста Мартинеса

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с "Аяксом" из Нидерландов о переходе аргентинского защитника Лисандро Мартинеса. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что контракт будет подписан после успешного прохождения игроком медицинского обследования, согласования с ним личных условий и выполнения требований для получения въездной визы. Детали сделки не сообщаются.

По данным газеты Daily Mail, Мартинес подпишет пятилетний контракт с возможностью продления на один год и будет получать около €140 тыс. в неделю, "Манчестер Юнайтед" заплатит за трансфер €55 млн, еще €10 млн предусмотрены в виде бонусов.