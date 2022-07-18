Экс-игрок «Барселоны» заявил, что каталонцы выиграют чемпионат Испании

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков положительно оценил приобретение каталонцами польского форварда Роберта Левандовского и отметил, что команда выиграет в этом сезоне Ла Лигу, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Я очень рад этому приобретению. Он выдающийся бомбардир, который добавит команде много качеств - и не только в штрафной площади. Он много двигается на поле, проделывает большой объем работы. С таким составом «Барселона» выиграет Ла Лигу, говорю это уже сейчас», - приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.