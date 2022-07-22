NASA выбрало компанию Draper для доставки нагрузки на обратную сторону Луны

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с компанией Draper о доставке полезной нагрузки для проведения научных исследований на обратной стороне Луны с помощью спускаемого аппарата SERIES-2, старт миссии запланирован на 2025 год, сообщило управление на своем сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"NASA заключило контракт с компанией Draper из Кембриджа, штат Массачусетс, на доставку научных-исследовательских платформ на Луну в 2025 году в рамках программы Artemis", - говорится в сообщении.

По условиям договора, NASA выплатит компании $73 млн, которые покроют расходы на осуществление доставки с Земли на Луну, интеграцию и обслуживание полезной нагрузки.

Инструменты должны будут доставить в район кратера Шредингера, расположенного недалеко от Южного полюса Луны, с помощью спускаемого аппарата SERIES-2.