Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. О принятии соответствующего решения он заявил в субботу на брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть вспышка, которая быстро распространилась по миру посредством новых способов передачи, о которых у нас слишком мало понимания, и которая удовлетворяет критериям международных медико-санитарных правил, - сказал он. - По этим причинам я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном масштабе".