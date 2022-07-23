SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX в воскресенье, 24 июля, собирается с помощью ракеты-носителя Falcon 9 запустить на орбиту очередную партию из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Он должен стать 54-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 5-м в нынешнем месяце.

За всё время SpaceX запустила уже 2 904 интернет-спутника Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.