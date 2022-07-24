США заявили о необходимости согласованных мер мирового сообщества в борьбе с оспой обезьян

Администрация США в свете объявления ВОЗ вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения подчеркнула необходимость принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с распространением вируса. Соответствующее заявление координатора Белого дома по касающимся пандемии вопросам Раджа Панджаби опубликовано в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, указанный шаг ВОЗ является для мирового сообщества "призывом к действию с тем, чтобы прекратить распространение данного вируса". Как полагает Панджаби, "скоординированные международные меры необходимы для прекращения распространения оспы обезьян, защиты в наиболее уязвимых к заражению районах и борьбы с текущей вспышкой".

Как уточнил сотрудник американской администрации, власти США ранее утвердили стратегию по борьбе с оспой обезьян. Она, в частности, предполагает увеличение объемов закупок и производства вакцин, а также их распространение по стране. Кроме того, Вашингтона намерен предоставить населению дополнительные возможности по тестированию на оспу обезьян и активнее проводить разъяснительную работу.