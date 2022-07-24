Более тысячи мигрантов были спасены с дрейфовавших в Средиземноморье лодок

Итальянские суда обнаружили пять тел и спасли 674 человека с рыбацкой лодки, которая дрейфовала в Средиземном море у побережья Ливии, сообщает Associated Press со ссылкой на итальянскую береговую охрану. Помимо этого, европейские благотворительные организации сообщили о спасении еще более 500 человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Все спасенные в ходе итальянской операции, которая проводилась в 190 километрах от юго-западного побережья Италии, были доставлены в порты Калабрии и Сицилии. Причины смерти пяти человек, чьи тела обнаружили спасатели, пока неизвестны.

Береговая охрана Италии заявила, что это была лишь одна из серии спасательных операций, проведенных в последние дни в итальянской поисково-спасательной зоне в центральном Средиземноморье. В одном случае женщину в тяжелом состоянии пришлось эвакуировать вертолетом.