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Женская сборная Англии по футболу впервые стала чемпионом Европы

В мире Материалы 31 июля 2022 23:13 (UTC +04:00)
Женская сборная Англии по футболу впервые стала чемпионом Европы

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Сборная Англии со счетом 2:1 в дополнительное время обыграла команду Германии в финальном матче женского чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в воскресенье в Лондоне на стадионе "Уэмбли", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе победительниц отметились Элла Тун (62-я минута) и Клои Келли (111). У проигравших гол забила Лина Магулль (79).

Нападающая и капитан сборной Германии Александра Попп, которая стала первой в истории футболисткой, забившей в пяти матчах чемпионата Европы подряд, получила травму на разминке и не смогла принять участия в финальной игре. Попп и нападающая сборной Англии Бет Мид стали лучшими бомбардирами турнира с шестью голами.

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