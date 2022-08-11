LG представила огромный телевизор с вибрирующим экраном

Компания LG Display представила прототип 97-дюймового телевизора с матрицей OLED EX, главной особенностью которого является возможность генерации объемного звука посредством колебаний экрана. Сообщение об этом появилось на сайте издания ArsTechnica, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Технология генерации звука называется Film Cinematic Sound OLED. Хотя в компании не обозначили эквивалент громкости традиционных динамиков, там заявили, что экран способен выдавать объемный звук как у домашнего кинотеатра.

«5.1-канальная звуковая система встроена в широкий экран обеспечивает кинотеатральный уровень погружения», — сказали в LG Display.

LG – не единственная компания, которая применяет в своих телевизорах подобную технологию. Например, Sony использует аналогичную систему под названием Acoustic Surface в OLED-телевизорах с 2017 года. Однако японская компания не сравнивает аудиовозможности своих экранов с полноценными акустическими системами типа 5.1.

Ожидается, что коммерческая версия 97-дюймового телевизора LG с поддержкой Film Cinematic Sound OLED появится на рынке до конца 2022 года. О возможной цене устройства пока информации нет.